Potsdam/Berlin (dpa/bb) - Landwirte aus ganz Brandenburg protestieren mit einer Sternfahrt nach Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Am Dienstagmorgen waren rund 200 Traktoren und andere Landwirtschaftsmaschinen auf Brandenburgs Straßen Richtung Berlin unterwegs, wie die Polizei twitterte.

Zuvor hatte die Polizei von rund 100 Fahrzeugen berichtet und mitgeteilt: "Bisher kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen im Rahmen der Sternfahrt." Die Aktion sei ruhig gestartet und wachse jetzt langsam an, sagte ein Sprecher der Leitstelle am Morgen. Gegen 9.30 Uhr werden die Teilnehmer an der Siegessäule in Berlin erwartet.

Nach Angaben der Polizei Brandenburg sorgen rund 600 Polizeibeamte, davon etwa 300 Bereitschaftspolizisten, für die Verkehrssicherheit. Dennoch kann es zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen kommen. Die geplanten Routen führen unter anderem über die B1, B2, B5 und B96 nach Berlin.