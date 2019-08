Tettnang (dpa/lsw) - Die Hopfenbauern am Bodensee rechnen in diesem Jahr wieder mit einer deutlich besseren Ernte. Derzeit werde der Ertrag auf gut 2570 Tonnen geschätzt, etwa 500 Tonnen mehr als im Vorjahr, teilte der Hopfenpflanzerverband Tettnang (Bodenseekreis) am Samstag mit. Es werde eine sehr gute Ernte erwartet, was Mengen, Qualität und Inhaltsstoffe angehe.