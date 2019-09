Teltow (dpa/bb) - Die diesjährige Teltower Rübchensaison ist am Donnerstag angelaufen. Sören Kosanke, Vorsitzender des Fördervereins, rechnete für dieses Jahr mit einem guten Ernteergebnis. "Zwar seien die Witterungsverhältnisse ähnlich schlecht gewesen wie im vergangenen Jahr. "Es hat nur unwesentlich mehr geregnet", sagte er. Die Bauern seien aber vorbereitet gewesen und hätten die Pflanzen zusätzlich gewässert. Er rechnet mit einem Ertrag von etwa zwei Tonnen pro Hektar.

Nur zwei Landwirte bauen derzeit auf insgesamt etwa zehn bis zwölf Hektar das regionale Gemüse an, das bereits seit Mitte des 13. Jahrhunderts in Brandenburg bekannt ist. Zu DDR-Zeiten war es eine Domäne der Hobbygärtner, da es in der Landwirtschaft als nicht lohnend erschien. Nach der Wende belebte der Förderverein den Anbau im Großraum Teltow. Der Name Teltower Rübchen ist mittlerweile geschützt. Am letzten September-Wochenende wird seit Jahren das Rübchenfest in Teltow gefeiert.

Bei einem frostfreien Winter kann das Gemüse bis Jahresanfang geerntet werden. In der Regel sind die Rübchen etwa sieben bis acht Zentimeter lang und etwa drei Zentimeter dick.