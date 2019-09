Stuttgart (dpa/lsw) - Vor Beginn des Waldgipfels in Berlin wirbt Baden-Württembergs Forstminister Peter Hauk (CDU) für den Bau von Holzhäusern und für eine bundesweite Initiative. Außerdem müsse die Bundesregierung das Fünf-Prozent-Ziel für den Anteil der Naturwälder bis 2020 aussetzen. "In Krisenzeiten müssen wir schnell reagieren und getroffene Entscheidungen auch überdenken", sagte Hauk. Es gehe nicht um die flächenweise Abholzung der Wälder, sondern um einen nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Rohstoff Holz. Bisher werde dieser aber deutlich unter seinen Möglichkeiten genutzt.

Nach Angaben des Forstministeriums werden Tag für Tag mehr als 27 000 Kubikmeter Holz in baden-württembergischen Wälder geschlagen und geerntet. Das entspricht rein rechnerisch etwa 200 Einfamilienhäusern aus Holz. "Große Mengen an Kohlendioxid könnten so langfristig gespeichert und durch die Substitution von energieintensiven Baustoffen eingespart werden", argumentierte der CDU-Minister.

Der Hitze- und Dürresommer hat viele Wälder in Deutschland stark in Mitleidenschaft gezogen, Borkenkäfer und Stürme haben zudem schwere Schäden verursacht. Für diesen Mittwoch hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) zu einem Waldgipfel nach Berlin geladen, an dem auch Hauk teilnimmt. Sie will übergreifende Klima-Nothilfen für unter Dürren und Schädlinge leidende Forstflächen.