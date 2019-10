Stuttgart (dpa/lsw) - In den aktuellen Debatten um Arten- und Umweltschutz sieht Agrarminister Peter Hauk (CDU) die Landwirte zu Unrecht an den Pranger gestellt. Die Bauern würden derzeit für viel verantwortlich gemacht, für das sie gar nichts könnten, kritisierte Hauk am Dienstag in Stuttgart. Sie machten nichts anderes, als das zu produzieren, was Konsumenten nachfragen.

Bundesweit demonstrierten Bauern am Dienstag gegen Pläne der Bundesregierung für mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft und zum Schutz des Grundwassers vor Nitrat, das etwa durch Überdüngung in den Boden gelangt. Auch in Stuttgart und Freiburg waren Aktionen geplant.