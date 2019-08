Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) lehnt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleisch ab. Er halte den Vorschlag der Grünen im Bund für falsch, sagte Hauk am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Er fordert hingegen mehr Wertschätzung für das Tier, appelliert an Handel und Verbraucher. "Das heißt, es kann in der Verwertung nicht nur um die Filetstücke gehen, wir müssen das ganz Tier verwerten, und das muss am Ende seinen Preis haben", sagte Hauk.