Streuobstwiesen in Niedersachsen öffnen für Besucher

Hannover (dpa/lni) - Streuobstwiesen sind gut für die Umwelt und faszinieren die Menschen - am Wochenende öffnen 14 Besitzer in Niedersachsen ihre Wiesen für das Publikum. Die Naturschützer vom Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen wollen mehr Mitstreiter für den Schutz dieser alten Kulturbiotope gewinnen. Zum Erhalt dieser Kulturlandschaft sei die Hilfe vieler Menschen nötig, sagte Bündnis-Chefin Sabine Washof. Auf freiwilliger Basis werden die Streuobstwiesen erfasst - wie viele es landesweit gibt, ist nicht bekannt. "Aus diesem Grund fordern wir auch eine landesweite Kartierung an", sagte Washof.