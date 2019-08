Peickwitz (dpa/bb) - Der neu gegründete Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft hat bei einem Ortstermin in Peickwitz (Senftenberg) versucht, Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) als Verbündeten zu gewinnen. Scholz, der dem sogenannten Klima-Kabinett angehört, ließ sich am Dienstag zeigen, wie Landwirte durch das Anlegen von Baum- und Gehölz-Streifen zwischen ihren Feldern versuchen, der Bodenerosion durch Wind entgegenzuwirken, und dabei noch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Verband war im vergangenen Juni gegründet worden und hat seinen Sitz in Berlin.