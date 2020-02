Saarbrücken (dpa/lrs) - Mit Unterstützung von Freiwilligen will das Saarland die vom Borkenkäfer geschädigten Waldflächen wieder aufforsten. Von diesem Mittwoch (5. Februar) an können engagierte Bürger und Unternehmen auf einem Internet-Portal ihre Hilfe anbieten, Kahlflächen melden und sich über Arbeitsprojekte informieren. "Das wird eine Art Pflanzbörse sein für die aufzuforstenden Flächen, wo sich jeder einbringen kann", sagte Umweltminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag. Das Angebot soll sowohl dem staatlichen Wald als auch kommunalen und privaten Wäldern zugutekommen.

Im Staatswald seien bislang 300 Hektar infolge von Dürre und Borkenkäferbefall kahlgefallen. Jost rechnet damit, dass es bis zu 500 Hektar werden könnten. In diesem Jahr seien 100 Hektar an Wiederbewaldung vorgesehen.

Seit dem Sommer hätten sich im Ministerium und beim Landesbetrieb Saarforst viele Privatleute, Unternehmen und Vereine gemeldet, um ihre Unterstützung anzubieten. "Das zeigt, dass den Bürgern der Zustand des Waldes alles andere egal ist und dass sie sich Sorgen machen. Nicht ganz zu Unrecht", so der Umweltminister. Zudem beweise es, dass das Klischee völlig falsch sei, "dass sich die Einen kümmern und die Anderen nur Kritik äußern".

Der saarländische Staatswald weist im Ländervergleich den höchsten Anteil an Laubbäumen auf, nämlich 75 Prozent (Bund 44 Prozent). "Wir haben den Wald, den sich andere wünschen", sagte Jost. Zudem sei die Fläche des Waldes seit 1990 von 88 000 auf 93 000 Hektar gesteigert worden. Laut Umweltminister habe man alles versucht, um den Wald so klimaresistent wie möglich werden zu lassen. Das neue Waldhilfeprogramm gebe "eine gute Möglichkeit, ehrenamtliches Engagement zu aktivieren, Wissen zu vermitteln und dem Wald etwas Gutes zu tun".