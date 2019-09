Rövershagen (dpa/mv) - "Karls Erlebnisdorf" in Rövershagen (Landkreis Rostock) startet am Samstag in die Kürbissaison. Besondere Attraktion sind in diesem Jahr vor allem die zehn bis zu fünf Meter hohen Kürbis-Figuren zum Thema "Olympische Spiele", wie die Marketingleiterin des Dorfs, Nadja Schriever, sagte: "Die Surferin auf der Welle ist die größte Figur der Ausstellung und wurde aus insgesamt 6500 Kürbissen zusammengebaut." Zudem seien in Rövershagen noch ein Gewichtheber und zwei Boxer zu sehen. Eine Schweizer Firma habe die Kürbismenschen in tagelanger Arbeit aufgebaut.

Bis zum 3. November können Besucher zudem beim "Kürbis-Food-Festival" ungewöhnliche Kürbisgerichte probieren. Die Kreationen wie Kürbispommes oder Kürbiscalzone seien vom Küchenchef des Erlebnisdorfs gestaltet worden. Auf dem traditionellen Kürbismarkt können zudem Kürbisse gekauft oder für Halloween zurechtgeschnitzt werden.