Rendsburg (dpa/lno) - Agrarpolitik, Tierhaltung und Landmaschinen sind zentrale Themen der am Donnerstag (9.30 Uhr) in Rendsburg startenden Landwirtschaftsmesse Norla. Knapp 600 Aussteller werden bis Sonntag über ihre Landwirtschaft, Tierzucht und - haltung, erneuerbare Energien, Haus und Garten sowie Ernährung informieren. Die Organisatoren erwarten insgesamt rund 70 000 Besucher auf dem Messegelände am Nord-Ostsee-Kanal. Die Norla ist das große Schaufenster der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein.

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Tiere: Neben Rindern, Schweinen, Schafen und Hühnern sind nach Angaben der Messeleitung unter anderem Ponys und Bienen dabei. Die Landestierschau findet traditionell jedes zweite Jahr im Rahmen der Norla statt.

Seit fünf Jahren fester Bestandteil der Norla ist ein eigens errichteter Kuhstall, in dem ein Melkroboter in Aktion gezeigt wird. Neben Bauernverband, Landfrauen, Landjugend und Tierzuchtorganisationen ist unter anderem auch der Landesjagdverband auf der Norla vertreten. Für Kinder gibt es ferngesteuerte Traktoren, eine Hüpf- und Kletterburg und Kinderschminken.