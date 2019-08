Radebeul (dpa/sn) - Auf dem Staatsweingut Schloss Wackerbarth beginnt in diesen Tagen die Lese der Solaris-Trauben. Zu den Tagen des offenen Weingutes am 24. und 25. August soll dann erster Federweißer ausgeschenkt werden, so Sprecher Martin Junge. Rebsorten wie Goldriesling und Frühburgunder stehen Ende August an. Regelmäßig werden nun Traubenproben entnommen, um den richtigen Lese-Zeitpunkt zu bestimmen.