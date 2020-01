Priborn (dpa/mv) - Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern fordert in der Agrarpolitik 2020 einen Kurswechsel und will dafür weiter demonstrieren. Kritik gibt es vor allen an der Dünge-Verordnung, wie Bauernpräsident Detlef Kurreck am Mittwoch in Priborn (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf der traditionellen Pressekonferenz zum Jahresauftakt sagte. Der Landesbauernverband unterstütze die Forderung der Initiative "Land schafft Verbindung", die Dünge-Verordnung komplett auf "Reset" zu setzen.

Kritik gibt es vor allem an der Messung der Nitratbelastung des Grundwassers. In jedem EU-Staat und sogar in jedem Bundesland würden die Messungen anders gehandhabt. "Wir wollen, dass die Bewertung der belasteten Gebiete deutlich zielgenauer erfolgt", sagte Kurreck. So hätten Studien gezeigt, dass bei etwa der Hälfte der Messstellen nicht die Landwirtschaft schuld an der Belastung sein könne.