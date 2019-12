Potsdam (dpa/bb) - Brandenburg beginnt zum Ende der Woche mit dem Bau von Schutzzäunen gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP). Auf einer Länge von 120 Kilometern sollten an Hochwasserschutzanlagen an Oder und Neiße die mobilen Wildschutzzäune installiert werden, teilte das Verbraucherschutzministerium am Dienstag mit. "Wir sollten im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest nichts unversucht lassen", sagte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Es sei eine von vielen vorbeugenden Maßnahmen. Die Zäune würden zwar keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Aber sie könnten infizierte Wildschweine daran hindern, von Polen nach Brandenburg einzuwandern.

In Deutschland ist bisher kein Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei einem Wild- oder Hausschwein bekannt. Nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts in Greifswald befindet sich die Seuche in Westpolen in einer Phase des maximalen Wachstums.