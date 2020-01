Potsdam (dpa/bb) - Die nächste Tierseuchenübung zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Brandenburg findet im Frühjahr gemeinsam mit der Bundeswehr statt. Das kündigte Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) am Mittwoch in der Sitzung des zuständigen Fachausschusses des Landtages an. Die Vorbereitungen laufen laut Ministerium seit Oktober. "Wir haben eine hohe Gefährdungslage", betonte Nonnemacher. Die Seuchenlage in Polen sei "sehr dynamisch". Stündlich gebe es neue Informationen. Bis auf 21 Kilometer sei die ASP an die brandenburgisch-polnische Grenze vorgerückt.