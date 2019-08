Oldenburg (dpa/lni) - Die Ernte der Wintergerste in Niedersachsen ist mit einem knapp unterdurchschnittlichen Ergebnis zu Ende gegangen. Wie ein Sprecher der Landwirtschaftskammer in Oldenburg berichtete, seien in den vergangenen Wochen rund 7,2 Tonnen pro Hektar geerntet worden, was etwas unter dem Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2017 liege. "Das Dürrejahr 2018 wurde wegen der extrem schlechten Erträge bewusst ausgeklammert", sagte er.