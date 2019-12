Hannover (dpa/lni) - Als erstes Bundesland nimmt Niedersachsen ein elektronisches Meldeprogramm zur besseren Kontrolle des Düngereinsatzes in der Landwirtschaft in Betrieb. Mehr als 30 000 Höfe erhielten in den kommenden Tagen von der Landwirtschaftskammer Auskunft über die neuen Meldepflichten, teilte der Bauernverband am Donnerstag in Hannover mit. Angesichts der schlechten Grundwasserqualität in vielen Regionen Niedersachsens soll das internetbasierte Meldeprogramm den Landwirten helfen, gesetzliche Obergrenzen beim Ausfahren von Gülle und Kunstdünger einzuhalten. Künftig sollen über das System gezielter die Höfe herausgefiltert werden können, bei denen der Verdacht auf Unregelmäßigkeiten besteht.