München (dpa/lby) - In Bayern hat die Schwammerlsaison begonnen. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) warnt Pilzsucher vor giftigen und verdorbenen Pilzen: "Ich rate dringend davon ab, Pilze zu sammeln und zu essen, die man nicht genau kennt. Der Verzehr des falschen Pilzes kann zu lebensgefährlichen Vergiftungserscheinungen führen", sagte sie am Mittwoch. Beim Giftnotruf am Klinikum rechts der Isar in München seien bereits 100 Anrufe besorgter Bürger eingegangen. Dort - oder beim Rettungsdienst - sollten Menschen anrufen, die nach einer Pilzmahlzeit unter Übelkeit, Bauchschmerzen oder Erbrechen leiden.