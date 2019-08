Neustadt-Geinsheim (dpa/lrs) - Als Vorbote des neuen Jahrgangs hat in der Pfalz die Weinlese für Federweißer begonnen. In einem Weinberg von Winzer Gerhard Nett wurden in Neustadt-Geinsheim am Freitag Trauben der Sorte Solaris geerntet. Sie kamen bei einer ersten Messung auf ein gutes Mostgewicht von rund 88 Grad Oechsle. "Entscheidend ist aber, was von der Presse läuft", sagte Nett. Die Oechsle-Grade geben Auskunft über die Inhaltsstoffe des Mostes und damit über seine Qualität. Zum Erntehelfer-Team gehörte auch die Pfälzische Weinkönigin Meike Klohr aus Neustadt-Mußbach.