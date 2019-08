Rattey/Lodmannshagen (dpa/mv) - Trockenheit ist kein Thema für die Winzer im Osten Mecklenburg-Vorpommerns - Probleme machen die Stare. Die Rebstöcke stehen prächtig. "Selbst die Jungpflanzen vom Vorjahr", sagt Jacqueline Bülow in Lodmannshagen bei Wolgast (Vorpommern-Greifswald). Die Pfahlwurzeln reichen metertief zu Wasseradern im Boden. "Die Färbung des Weins hat schon eingesetzt, in knapp zwei Wochen ist er komplett blau", schätzt sie. Dann erkennen die Stare die Beeren zwischen den grünen Blättern. Bülow hüllt die Rebstöcke in Netze, um ihre Ernte zu schützen. Und die wird wieder gut ausfallen, ist sie sicher. Sie hat schon neue Fässer bestellt.