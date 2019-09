Artikel per E-Mail versenden

Mellingen (dpa/th) - Hitze, Trockenheit und regional unterschiedliche Regenmengen haben in Thüringen dieses Jahr zu einer unterdurchschnittlichen Ernte geführt. Genaue Zahlen will der Bauernverband heute in Mellingen bekanntgeben. Im Beisein von Landwirtschaftsministerin Birgit Keller (Linke) soll es auch darum gehen, vor welche Herausforderungen der Klimawandel die Thüringer Landwirte stellt.

Auch ein Projekt der Agrargenossenschaft Mellingen soll vorgestellt werden. Die Genossenschaft hat 2019 auf fast vier Kilometern Länge Blühstreifen angelegt, um einen Beitrag für den Schutz und den Erhalt der Artenvielfalt zu leisten. Die Blühstreifen werden durch 180 Paten finanziert.