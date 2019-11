Erfurt/Berlin (dpa/th) - Auf ihrer Rückreise von einer Kundgebung in Berlin waren Thüringer Bauern mit ihren Traktoren am Mittwoch nicht auf Autobahnen unterwegs. Auch Konvois seien nicht geplant, wie die Thüringer Landespolizei mitteilte. Hunderte Landwirte hatten am Montag mit ihren Fahrzeugen für erhebliche Behinderungen auf den Autobahnen des Freistaates gesorgt, als sie zu dem Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung in die Hauptstadt starteten. Betroffen waren die Autobahnen 71, 4 und 9. Zu der Demonstration am Dienstag in Berlin waren Bauern aus ganz Deutschland gekommen.

Laut Polizei fuhren die Bauern ausschließlich auf Land- und Kreisstraßen zurück. Verkehrsteilnehmer sollen sich besonders auf landwirtschaftliche Fahrzeuge auf Thüringens Straßen einstellen, wurde empfohlen.