Mayen/Wachtberg (dpa) - Die Imker in Rheinland-Pfalz haben in diesem Frühjahr erheblich weniger Honig geerntet als zuvor. Im Schnitt brachte jedes abgeerntete Bienenvolk in der Frühtracht 15,2 Kilo Honig ein und damit mehr als ein Viertel weniger als vor einem Jahr (21,2 Kilo). Das ergab eine Umfrage des Mayener Fachzentrums Bienen und Imkerei in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Imkerbund. 857 Imker aus Rheinland-Pfalz hatten daran teilgenommen. Die Ernte sei "sehr schlecht" ausgefallen, sagte Jochen Dörr vom Imkerverband Rheinland-Pfalz.