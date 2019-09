Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat sich für ein Umsteuern in der deutschen Agrarpolitik ausgesprochen. "Im Moment läuft alles darauf hinaus, den Strukturwandel zu beschleunigen, kleinbäuerliche Strukturen zu zerstören und große Agrarbetriebe zu fördern", sagte Wissing anlässlich der Agrarministerkonferenz (AMK) in Mainz in einem Redaktionsgespräch der Deutschen Presse-Agentur. Genau das wolle aber eigentlich niemand. Was in Sachen Insektenschutz und Düngeverordnung in Berlin und Brüssel geplant sei, führe zu immer größeren Agrarfabriken. "Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht fehlsteuern."

Die Agrarminister kommen am Donnerstag bis Freitag in Mainz zusammen. Wissing sagte, bei seinen Amtskollegen in den Ländern herrsche derzeit große Frustration. Der Bund habe Beschlüsse der AMK vom Frühjahr schlicht ignoriert. So seien die Länder etwa beim Insektenschutz-Programm nicht eingebunden worden.