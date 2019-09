Mainz (dpa/lrs) - Inmitten hitziger Debatten um Tierschutz und Düngeverordnung kommen die Agrarminister am (morgigen) Donnerstag in Mainz zusammen. Der rheinland-pfälzische Minister Volker Wissing (FDP) als Gastgeber wird seine Kollegen um 14.00 Uhr im Stadtteil Finthen begrüßen. Erwartet wird auch die aus Rheinland-Pfalz stammende Bundesministerin Julia Klöckner (CDU). Die Amtschefkonferenz hatte bereits am Mittwoch begonnen und endet an diesem Freitag.

Bund und Länder wollen unter anderem über Nothilfen für die Wälder beraten, die durch Trockenheit und Käfer massive Schäden erlitten haben und nun besser gegen den Klimawandel gewappnet werden sollen. Vom Bund seien zusätzliche 547 Millionen Euro zu erwarten, hatte Klöckner angekündigt. Dazu sollten ergänzende Mittel der Länder fließen, so dass insgesamt bis zu 800 Millionen Euro zusammenkommen können. Über die Details soll nun weiter beraten werden.

Auf dem Programm der Konferenz stehen in Mainz stehen auch die afrikanische Schweinepest, die Digitalisierung in der Landwirtschaft, der zuletzt deutlich verschärfte Insektenschutz sowie Tiertransporte in Nicht-EU-Staaten. In Sachen Tiertransporte haben Hessen und Schleswig-Holstein vorab einen Antrag zur Schaffung einer bundesweiten Datenbank zu Verladestationen und Transportrouten von Nutztieren angekündigt. Klöckner will schärfer gegen Transporte bei großer Hitze vorgehen.

Bereits im Vorfeld der Konferenz äußerte der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd Kritik am Umwelt- und Tierschutzpaket der Bundesregierung. Das sieht für den Insektenschutz neben dem Verbot von Glyphosat unter anderem auch starke Beschränkungen oder Verbote für die Nutzung von Pestiziden in vielen Schutzgebieten vor. "Dies würde das Aus für viele Kulturen bedeuten", monierte Verbandspräsident Eberhard Hartelt. Zudem werde die Überarbeitung und Verschärfung der Düngeverordnung die Produktion einschränken.

"Die Politik folgt in beiden Fällen dem aktuellen gesellschaftlichen Mainstream, ohne die Auswirkungen auf die einzelnen Betriebe oder den Agrarstandort Deutschland zu berücksichtigen", meinte Hartelt. Mehrere Bauernverbände haben Proteste rund um die Konferenz angekündigt.