Magdeburg (dpa) - Vertreter von Fischern und Anglern haben gefordert, gezielt eingeschleppte Arten zum Verzehr zu fangen und zu nutzen. Tiere wie die Chinesische Wollhandkrabbe oder der Signalkrebs breiteten sich in zahlreichen Gewässern aus und seien schmackhafte Krustentiere, sagte Detlef Thiele vom Landesfischereiverband Sachsen-Anhalt der Deutschen Presse-Agentur. Anlass für den Vorstoß ist der Deutsche Fischereitag. Das bundesweite Branchentreffen beginnt am Dienstagabend in Magdeburg.