Magdeburg (dpa/sa) - Politiker und Verbraucher diskutieren über eine Preiserhöhung für Fleisch - Sachsen-Anhalts Landwirte sehen sich unterdessen wirtschaftlich mit den Rücken an der Wand angesichts niedriger Erlöse. Bauernverbandspräsident Olaf Feuerborn sagte am Donnerstag in Rottmersleben (Landkreis Börde), das betreffe sowohl die Pflanzen-, als auch die Tierproduktion. Die Getreideernte sei zwar insgesamt besser gewesen als im Dürrejahr 2018. Doch in vielen Regionen vor allem im mittleren und nördlichen Sachsen-Anhalt wurde noch weniger Getreide geerntet als 2018. In der Tierproduktion beklagten die Landwirte vor allem die niedrigen Preise für Fleisch, sagte Feuerborn.