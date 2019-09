Magdeburg (dpa/sa) - Mit einem ökumenischen Gottesdienst ist am Sonntag das Landeserntedankfest in Magdeburg fortgesetzt worden. Unter den Gästen waren Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch, Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und Agrarministerin Claudia Dalbert (Grüne). Haseloff und Dalbert unternahmen im Anschluss einen Rundgang über das Festgelände im Elbauenpark. Einer Sprecherin zufolge war das Erntedankfest auch am Sonntagvormittag wieder ähnlich gut besucht wie am Samstag, als bis zum Nachmittag etwa 18 000 Gäste gezählt wurden.

220 Aussteller aus der Landwirtschaft, dem Forst und dem Gartenbau gestalten das zweitägige Fest. Es gibt viele Tierschauen mit Schafen, Pferden, Rindern aber auch Alpakas und Eseln. Moderne und auch historische Landtechnik werden vorgestellt ebenso wie Produkte der Agrar- und Lebensmittelbranche. Sonntagmittag soll die schönste Erntekrone gekürt werden. Sieben Kronen sind den Angaben nach in der Konkurrenz.