Magdeburg (dpa/sa) - Das Land Sachsen-Anhalt stellt in diesem Jahr 30 000 Euro für Tierwohlberater zur Verfügung. Je Beratungsstunde sei ein Zuschuss von höchstens 120 Euro möglich, teilte das Agrarministerium am Montag in Magdeburg mit. Insgesamt können maximal 1500 Euro je Beratungsdienstleistung als Förderung ausgereicht werden. Beantragen können die Förderung Beratungsunternehmen mit fachlich geeigneten und staatlich anerkannten Beratern. Damit werde es für die Landwirte im Land leichter, Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen.