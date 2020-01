Magdeburg (dpa/sa) - Rund 1700 Aussteller aus aller Welt stellen in diesem Jahr auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin ihre Produkte vor - 102 davon kommen aus Sachsen-Anhalt. Heute stellt Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) das Konzept für den Auftritt des Landes auf der nach Veranstalterangaben weltgrößten Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau vor.

Auf der 85. Auflage der Messe will Sachsen-Anhalt die Besucher unter anderem mit Gewürzen überzeugen. Die Produktschau läuft vom 17. bis zum 26. Januar in der Messe Berlin. Die Aussteller aus Sachsen-Anhalt präsentieren sich dabei in der Länderhalle 23b.