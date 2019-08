Magdeburg (dpa/sa) - Die Bauern in Sachsen-Anhalt sind wegen der anhaltenden Trockenheit mit der Getreideernte in diesem Jahr nicht zufrieden. "Teils noch geringer als im Vorjahr und deutlich unter dem langjährigen Mittel, das ist die Bilanz der diesjährigen Getreide- und Rapsernte", teilte der Bauernverband Sachsen-Anhalt am Dienstag in Magdeburg mit. Besonders betroffen von der Trockenheit seien die Regionen Anhalt, Halle und die Querfurter Platte bis in den Burgenlandkreis. Nur punktuell sei genug Regen gefallen, so dass bessere Erträge erzielt werden konnten.