Ludwigslust (dpa/mv) - Die Sanddorn-Ernte hat begonnen. Den Auftakt macht seit Montag die Sanddorn Storchennest GmbH in Ludwigslust. Rund 15 Erntehelfer schneiden die Zweige mit den orangefarbenen, saftreichen Beeren von den Sträuchern, wie Geschäftsführerin Silvia Hinrichs der Deutschen Presse-Agentur sagte. Im Betriebshof werden sie schockgefrostet, maschinell von den Zweigen gelöst und dann an Verarbeiter geliefert.

Hinrichs zeigte sich nach der mageren Ausbeute im extrem trockenen Vorjahr für dieses Jahr optimistischer. Die Beeren seien etwas größer, sagte sie. Eine Ernte-Prognose wollte sie aber nicht abgegeben. Es sei schwer einzuschätzen. 2018 waren nur 35 Tonnen statt der üblichen 70 Tonnen geerntet worden.

Üblicherweise wird jedes Jahr auf wechselnden Teilflächen der insgesamt rund 120 Hektar Plantagen geerntet, um den anderen Sträuchern Gelegenheit zur Erholung zu geben. "Dieses Jahr werden wir aber alles ernten, was geht", sagte Hinrichs. Hintergrund ist das seit einigen Jahren beobachtete Sanddorn-Sterben, dessen Ursache noch immer nicht ermittelt ist. "Wir wissen nicht, was nächstes Jahr noch steht." Die Ernte werde sich über etwa sechs Wochen erstrecken. Angebaut werden nach Hinrichs Worten verschiedene Sorten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten reifen.

Der mit 60 Hektar Plantagen zweite große Sanddorn-Anbauer im Nordosten, die Firma Forst Schneebecke in Alt Steinhausen bei Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen), will eine Woche später - am 26. August - mit der Ernte beginnen. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen 120 Tonnen geerntet. Dieses Jahr rechne er mit 50 bis 60 Tonnen, sagte Benedikt Schneebecke. Zum einen stehe dieses Jahr eine geringere Fläche zur Ernte an. Hinzu komme, dass eine Plantage, auf der geerntet werden sollte, dem Sanddorn-Sterben zum Opfer gefallen sei. Dies mache etwa 15 Tonnen aus.