Koblenz (dpa/lrs) - Tierseuchen, aber auch immer extremere Unwetter stellen die Landwirte in Rheinland-Pfalz vor große Herausforderungen. Über Probleme und mögliche Lösungsansätze wollen sie heute beim Landesbauerntag des Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau in Koblenz sprechen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie sich Betriebe besser gegen den Krisenfall aufstellen können. Auch in diesem Jahr hatte das Wetter den Bauern durch große Trockenheit das Leben teils schwer gemacht. So wurde etwa beim Winterweizen mit einer unterdurchschnittlichen Ernte gerechnet.