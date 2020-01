Kiel (dpa/lno) - Rund 1000 Bauern haben am Freitag in Kiel für ihre Interessen demonstriert. Sie kamen nach Polizeiangaben mit etwa 800 Traktoren aus allen Teilen Schleswig-Holsteins. Bei einer Kundgebung auf dem Exerzierplatz im Stadtzentrum bekräftigten Sprecher der Bauernbewegung "Land schafft Verbindung" parallel zum Auftakt der Internationalen Grünen Woche in Berlin ihren Protest gegen schärfere Düngevorschriften und ihre Forderung nach fairen Lebensmittelpreisen. "Wir demonstrieren für verlässliche Rahmenbedingungen in der Agrarpolitik", sagte die Milchviehhalterin Uta von Schmidt-Kühl.

In Heide (Kreis Dithmarschen) zählte die Polizei rund 600 Traktoren und Kundgebungsteilnehmer. Die Aktionen in beiden Städten führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) twitterte aus Berlin, auf der Grünen Woche gehe es um die Zukunft der Landwirtschaft. "Das ewige "Weiter so" hat die Landwirtschaft in die Sackgasse getrieben. Wenn wir die Zukunft der Betriebe hier sichern wollen, dann brauchen wir eine krasse Kehrtwende bei der Frage, wie und vor allem welche Art von Landwirtschaft gefördert werden soll."