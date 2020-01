Kiel (dpa/lno) - Hunderte Bauern aus Schleswig-Holstein sind am Freitag zu einer Kundgebung in Kiel aufgebrochen. Die Polizei sprach am Vormittag von etwa 700 Fahrzeugen in und um Kiel. Dort ist eine Kundgebung auf dem Exerzierplatz im Stadtzentrum angesetzt. Die Bauern protestieren gegen neue Düngevorschriften und fordern faire Lebensmittelpreise. Sie hatten sich von sechs Orten im Land auf den Weg gemacht. Während der Anfahrt kam es laut Polizei zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr fließe zäher als sonst, sagte ein Sprecher.