Wiesbaden (dpa/lhe) - Einige hundert Schäfer sind am Mittwoch in Wiesbaden für mehr Schutz ihrer Tiere vor Wölfen auf die Straße gegangen. Die Weidetierhalter fürchten Attacken, nachdem es immer mehr Nachweise von Wölfen in Hessen gibt. Auf Plakaten stand: "Koexistenz geht nur mit uns!", "Wir lieben unsere Tiere", "Wolf wir brauchen dich nicht hier".

Viele Schäfer kamen in ihrer traditionellen Kluft mit großem Hut, langem Mantel und Stock in Hessens Landeshauptstadt. Zum Start der Protestaktion am Bahnhof hatten sie auch Alpakas mitgebracht. Später war eine Kundgebung in der Innenstadt geplant. Agrarministerin Priska Hinz (Grüne) soll ein Forderungskatalog übergeben werden. Die Ministerin will dann auch selber das Wort ergreifen.

Die Weidetierhalter kritisieren, dass zu finanziellen Schäden durch gerissene oder verletzte Tiere auch die Investitionen in stärkere Schutzmaßnahmen sowie ein höherer Kontrollaufwand auf sie zukämen. Experten schließen nicht aus, dass erstmals seit längerer Zeit wieder ein Wolf in Hessen heimisch werden kann.