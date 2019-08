Husum (dpa/lno) - In Husum öffnet heute der landesweite Schafmarkt seine Pforten. Dann warten 153 Schafe auf neue Besitzer. Bis Sonnabend werden nach Angaben des Landesverbands der Schafzüchter in den Husumer Messehallen insgesamt 666 Schafe prämiert und anschließend versteigert.

Der Schafmarkt in Nordfriesland gilt nach Angaben der Veranstalter bundesweit als größter Viehmarkt seiner Art. Er lockt jedes Jahr zahlreiche Züchter aus ganz Deutschland an die Nordsee. Neben Schafen und Böcken der Rasse Texel stehen unter anderem Landschafrassen zum Verkauf. Schleswig-Holstein gilt nach Angaben des Landesverbands mit seinen derzeit rund 190 000 Schafen als drittgrößtes Schafland in Deutschland. Nur in Bayern und Baden Württemberg blöken mehr Tiere.

Das Schaf zählt zu den ältesten Haustieren der Menschen. Schon in der Jungsteinzeit diente das sogenannte Torfschaf als Fleisch- und Milchlieferant. Im nördlichsten Bundesland werden Schafe heute auch im Küstenschutz eingesetzt, wie Geschäftsführerin Janine Bruse sagte. Sie sorgen für die Festigkeit der Deiche. Mit ihrem Maul und mit ihren Hufen "pflegen" sie die Gras-Hülle der Deiche.

Schafe beißen das Gras ab, ohne die Wurzel zu beschädigen, und treten gleichzeitig den Boden fest, ohne dass Löcher entstehen. Damit halten sie Wühlmäuse und andere Schädlinge in Grenzen und verhindern so ein Ausspülen des Deichs bei Sturmfluten. Die "Küstenschutz-Schafe" gelten als Wahrzeichen der Nordseeküste.