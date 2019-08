Rottmersleben (dpa/sa) - Die landwirtschaftlichen Betriebe in Sachsen-Anhalt haben aus Sicht des Landesbauernverbands ernste Schwierigkeiten. Die Landwirte stünden mit dem Rücken zur Wand sagte Verbandspräsident Olaf Feuerborn am Donnerstag in Rottmersleben (Landkreis Börde). Das betreffe sowohl die Pflanzen-, als auch die Tierproduktion. Die Getreideernte sei zwar insgesamt besser gewesen als im Dürrejahr 2018. Doch in vielen Regionen vor allem im mittleren und nördlichen Sachsen-Anhalt wurde noch weniger Getreide geerntet als 2018.