Hannover (dpa/lni) - Die Getreideernte in Niedersachsen geht in diesen Tagen in die Endphase. Vor allem in den südlichen Mittelgebirgslagen und an der Küste seien noch einige Felder abzuernten, teilte das Landvolk am Montag in Hannover mit. Die Prognose geht von einer unterdurchschnittlichen Erntemenge aus: Das Landesamt für Statistik rechnet mit etwa 6 Millionen Tonnen Getreide.