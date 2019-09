Artikel per E-Mail versenden

Hannover (dpa/lni) - Die Kartoffelernte in Niedersachsen fällt in diesem Jahr wegen des trockenen Sommers erneut schlecht aus. Nach Angaben des Landvolks ernteten die Bauern im Land 4,2 Millionen Tonnen Kartoffeln. "Das sind mehr als eine Million Tonnen weniger als im Durchschnitt", sagte eine Sprecherin des Landvolks am Donnerstag. Auch 2018 war der Kartoffelertrag mit 4,1 Millionen Tonnen enttäuschend für Niedersachsens Landwirte. Zum Vergleich: 2017 hatten die Bauern 5,4 Millionen Tonnen der Knollen geerntet.

Wie sich die Ernteflaute für die Verbraucher auswirkt, kann der Landesbauernverband noch nicht abschätzen: "Das hängt auch von Aktionsangeboten des Einzelhandels ab", sagte die Sprecherin.

In Niedersachsen werden nach Informationen des Landvolks auf einer Anbaufläche von 114 000 Hektar etwa 40 Prozent der bundesweit angebauten Kartoffeln geerntet. Für Deutschland gehen Schätzungen von insgesamt 10,7 Millionen Tonnen Kartoffeln aus, 2018 waren es 8,9 Millionen Tonnen. Die Menschen in Deutschland verzehren im Jahr durchschnittlich rund 60 Kilogramm Kartoffeln.