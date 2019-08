Hannover (dpa/lni) - Im Ringen um eine Verschärfung der Düngeregeln will Niedersachsen im September die Regionen mit besonders stark nitratbelasteten Gebieten bekannt geben. Am 10. September sollen Karten mit den so genannten roten Gebieten veröffentlicht werden, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums in Hannover am Mittwoch im Anschluss an ein Spitzentreffen zu schärferen Düngeregeln in Berlin.