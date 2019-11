Hunderte Landwirte aus Niedersachsen demonstrieren in Berlin

Hannover (dpa) - Aus Protest gegen die aktuelle Landwirtschaftspolitik haben sich Hunderte Landwirte aus allen Teilen Niedersachsens auf den Weg nach Berlin gemacht. "Aus allen Kreisverbänden im Land sind Busse nach Berlin gefahren", sagte am Dienstag eine Sprecherin des Landvolks in Hannover. Wie viele Teilnehmer genau aus Niedersachsen in die Bundeshauptstadt gereist sind, konnte sie nicht sagen: "Um die Tausend werden es bestimmt sein." Viele Landwirte brachen auch mit Treckern nach Berlin auf. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen sei es deshalb aber nicht gekommen, hieß es aus den Polizeileitstellen des Landes.

Zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor erwarten die Organisatoren am Mittag 10 000 Teilnehmer und 5000 Traktoren aus ganz Deutschland. Als Rednerinnen werden die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) erwartet. Der Protest der Landwirte richtet sich unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers. Viele Landwirte sehen sich in ihrer Existenz bedroht.