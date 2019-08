Hannover (dpa/lni) - In diesem Jahr erwarten die Apfelanbauer in Niedersachsen eine normale Ernte in guter Qualität. Zu verdanken sei das dem sonnigen Wetter und der Beregnung der Anbauflächen, teilte das Landvolk am Donnerstag mit. Die mit Hagel verbundenen Unwetter Mitte Juni hätten nur begrenzte Schäden hinterlassen.