Hannover (dpa/lni) - Landwirte und Behörden in Deutschland und Niedersachsen bereiten sich wegen der immer näher rückenden Afrikanischen Schweinepest auf den Ernstfall vor. "Anspannung - ja, aber bei uns herrscht alles andere als Panik", sagte der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) mit Sitz in Damme, Torsten Staack. Nach dem Ausbruch der Schweinepest in Belgien im vergangenen Jahr ist vor wenigen Tagen die für Tiere hochansteckende Krankheit in Polen unweit der deutschen Grenze festgestellt worden. Im Falle eines Ausbruchs drohen der deutschen Landwirtschaft Millionenverluste.