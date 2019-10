Hamburg (dpa/lno) - Mit 500 Treckern sind Bauern aus Schleswig-Holstein am Dienstag durch die Hamburger Innenstadt gerollt und haben für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die schweren Trecker sorgten auch dafür, dass die Hamburger Hochbahn einen U-Bahntunnel unter der Straße sicherheitshalber sperrte.

Die schweren Agrarfahrzeuge waren zwischenzeitlich auch auf der Mönckebergstraße unterwegs. Unterhalb der bekannten Einkaufsstraße verläuft das Tunnelnetz der U-Bahn-Linie 3. Da das Gewicht der hunderten Traktoren nicht hinreichend eingeschätzt werden konnte, stellten die Fahrzeuge ein Sicherheitsrisiko dar, so die Hamburger Hochbahn. Ingenieure der Hochbahn befürchteten zwar keinen Einsturz, doch wolle die Hochbahn das Risiko von eventuellen Rissen nicht eingehen. Der Fahrbetrieb zwischen Berliner Tor und Rathaus sei deshalb ausgesetzt worden. Die Trecker seien auf andere Straßen umgeleitet worden, erklärte die Polizei. Kurz darauf twitterte die Hochbahn, dass die U3 nun wieder normal fahre.

Die Bauern waren in drei Sternenfahrten aus Elmshorn, Jersbek und Brunstorf in Richtung Hamburg aufgebrochen, wie die Polizei Hamburg am Dienstagvormittag mitteilte. Die Veranstaltung war laut Angaben der Polizei offiziell bis 12 Uhr angemeldet.

Die Fahrzeuge waren im innerstädtischen Bereich in der Mönckebergstraße, am Gänsemarkt, am Balindamm und am Neuen Jungfernstieg unterwegs. Nach Ende der Veranstaltung würden die Trecker einzeln die Stadt verlassen, was erneut zu Beeinträchtigungen des Verkehrs in der Hansestadt führen werde, teilte die Polizei weiter mit.

Auch der öffentliche Busverkehr war von der Demonstration betroffen, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. In der Innenstadt würden zwar Umleitungen eingerichtet, trotzdem könne es zu Linienkürzungen kommen. Den Fahrgästen empfiehlt die Hochbahn die Schnellbahnen zu nutzen.

Grund für die Demonstration der Landwirte ist laut den Organisatoren der Protest gegen das sogenannte Agrarpaket der Bundesregierung. Die Proteste der Schleswig-Holsteiner Bauern sind ein Ableger der Großdemonstration der Landwirte in Bonn.