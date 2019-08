Was braucht der Wasserbüffel? Fortbildung von Tierexperten

Großalmerode (dpa/lhe) - Wasserbüffel und ihre artgerechte Haltung sind heute Thema einer Info-Veranstaltung des Regierungspräsidiums Kassel in Großalmerode. Die Tiergesundheitsaufseher der Kreise und kreisfreien Städte haben es bei ihren Kontrollen immer wieder mit exotischen Tieren zu tun. So sind auf den Wiesen in Nord- und Osthessen manchmal Strauße, Lamas, Alpakas zu sehen - oder eben auch Wasserbüffel. Mindestens zwölf solcher Rinderherden leben im Regierungsbezirk Kassel, wie die Behörde mitteilte. Bei der Info-Veranstaltung geht es vorrangig darum, die Aufseher fortzubilden. Der praktische Teil findet auf dem Gut Giesenhagen statt, wo eine Wasserbüffelherde gehalten wird.