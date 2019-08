Immer weniger Schweine in Bayern

Fürth (dpa/lby) - Bayerische Bauern halten immer weniger Schweine: Nach der jüngsten Erhebung des Landesamtes für Statistik gibt es im Freistaat noch 3,1 Millionen Schweine, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Das seien vier Prozent weniger als am Stichtag des Vorjahres. Erhoben wurden die Daten jeweils am 3. Mai. Gezählt wurden Tiere auf Betrieben mit mindestens 50 Schweinen oder 10 Zuchtsauen.