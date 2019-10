Flensburg (dpa/lno) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat sich am Dienstag an Bord des Fischereischutzbootes "Seeadler" bei einer Fahrt auf der Flensburger Förde über Fischereikontrollen informiert. Diesen kommt nach Ministeriumsangaben eine große Bedeutung zu: Mit den Kontrollen auf See leisten die Schutzboote international einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Fischbestände. Fischereischutzboote stünden am Ende für die Qualität der Fischerei, sagte Klöckner. "Die Fischerei hat nur Zukunft, wenn es genug Fischbestände gibt." Die Bestände müssten geschont werden, auch um den Fischern langfristig einen stabilen Ertrag zu sichern.