Feldberg (dpa/lsw) - Mit steigenden Temperaturen und zunehmender Trockenheit breitet sich der Borkenkäfer auch am höchsten Berg in Baden-Württemberg, dem Feldberg im Südschwarzwald, aus. In dem Gebiet rund um den 1493 Meter hohen Gipfel vermehre sich der Käfer massenhaft und richte an Bäumen große Schäden an, sagte Forstminister Peter Hauk (CDU) bei einem Vor-Ort-Termin am Mittwoch. Der Feldberg ist die höchste Erhebung des deutschen Mittelgebirges. Er war von dem Schädling laut Forstbehörde bislang weitgehend verschont geblieben.