Eschau (dpa/lby) - Wegen des kühlen Frühjahrs können die Aronia-Bauern in Franken heuer erst rund zwei Wochen später als 2018 mit der Ernte beginnen. "Ursache hierfür waren die im Vergleich zum Vorjahr geringeren Durchschnittstemperaturen in den Monaten April und Mai", wie der Verein Fränkische Obstbauern mitteilte. Am Montag soll es auf dem Hof Nagler in Eschau (Landkreis Miltenberg) losgehen. Er war einer der ersten in Bayern, der die Aronia-Beeren (botanischer Name: Aronia melanocarpa) um die Jahrtausendwende im größeren Stil angebaut hat. Die Anbaufläche wuchs den Angaben nach stetig und beträgt heute zehn Hektar. Jährlich werden 40 bis 50 Tonnen geerntet.